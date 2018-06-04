В Башкирии явка в праймериз «Единой России» составила более 13 процентов

В Башкирии явка на предварительное голосование «Единой Росси» на 18 часов 3 июня превысила 12% избирателей, официальное сообщение об этом появилось на сайте партии.

- В конце дня явка превысила 13 процентов, - сообщили Медиакорсети сегодня в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

3 июня в Башкирии открылись 662 участка, в которых мог проголосовать любой желающий за понравившихся ему потенциальных кандидатов в депутаты Госсобрания республики от партии «Единая Россия». Голосование было рейтинговым, то есть галочки можно было проставить сразу за нескольких кандидатов.

В праймериз в Башкирии в качестве кандидатов участвовали 584 человека, в том числе глава региона Рустэм Хамитов, глава администрации Уфы Ирек Ялалов, вице-премьер Николай Хорошилов министр ЖКХ Сергей Афонин, министр финансов Рида Субхангулова, министр спорта и молодежной политики Андрей Иванюта, 56 действующих депутатов Госсобрания Башкирии, включая спикера парламента Константина Толкачева.