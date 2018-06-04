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В Башкирии явка в праймериз «Единой России» составила более 13 процентов
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Башкирии явка в праймериз «Единой России» составила более 13 процентов

Сегодня, 10:31ПолитикаРазиф АбдуллинФото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"
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