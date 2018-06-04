В Башкирии выбрали нового руководителя партии «Яблоко»

Вчера, 3 июня, в Уфе прошла конференция регионального отделения партии «Яблоко». Делегаты конференции избрали новый состав бюро, которое тайным голосованием руководителем местного отделения «Яблока» выбрало Альберта Хусаинова.

- Башкирское «Яблоко» - всё, - написал на своей странице в Facebook журналист и член партии Артур Асафьев. И позже добавил в комментариях:

- Произошла смена руководства. Фактически, отделение переходит под контроль местных властей.

Вновь избранный лидер башкирского «Яблока» Альберт Хусаинов отвергает утверждение своего соратника в подконтрольности властям.

- Я не подконтролен властям, - сказал Альберт Хусаинов в телефонном разговоре. – Меня с работы никто не уволит, я нахожусь в особом возрасте – 80 лет.

Высказывание Асафьева новый лидер «Яблока» объяснил его опасениями тем, что большое влияние на партию будет оказывать депутат Госсобрания Башкирии Ильдар Исангулов, который стал членом партии.

- Есть тут два-три человека, которые поддерживают Исангулова, - сказал Альберт Хусаинов. – Они и проголосовали в том числе против меня.

Альберт Хусаинов рассказал о том, как проходили выборы. На конференции делегаты избрали новый состав бюро регионального отделения из 13 человек. Бюро и определило, кто возглавит партию сроком на два года.

- Голосование было тайным, семью голосами против пяти меня выбрали, - сказал он. – Вторым кандидатом был Гафур Гилязов, прежний руководитель. Я предложил, чтобы «Яблоко» возглавил человек из Уфы, Гилязов – он из Бирска. Из уфимцев были также Асафьев и Гершов. Они отказались.

По словам Хусаинова, в новом составе бюро есть молодые кадры, которые могут представлять будущее «Яблока» в Башкирии. После официального объявления даты выборов в Госсобрание республики в Уфе пройдет второй этап партконференции, на котором «яблочники» определятся с кандидатами в депутаты башкирского парламента.