Кремль прокомментировал информацию об объявлении всеобщей мобилизации в России 9 мая

Как уточняет РИА «Новости», на минувшей неделе министр обороны Великобритании в эфире телеканала LBC заявил, что в России всеобщую мобилизацию якобы планируется объявить мобилизацию в День Победы. При этом, согласно информации официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в спецоперации на Украине принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.