Жителей Уфы заставляют отчитаться о голосовании в праймериз «Единой России»

Чанышева утверждает, что учителей заставляют требовать от родителей учеников пройти регистрацию на сайте «Госуслуги», а затем отправить скриншоты как подтверждение.
Из всего класса зарегистрировалось всего 2 человека — вот она реальная поддержка партии жуликов и воров. К слову, те, кто зарегистрировался, дал согласие на передачу своих персональных данных с сайта Госуслуг жуликам из ЕдРа. Оно вам надо, башкортостанцы? пишет общественница.
Ниже девушка приложила ещё один скриншот из родительского чата, только уже из детского сада. Педагог также скинула ссылку на предварительное голосование для тех, кто прописан в Кировском районе Уфы.
Отметим, что электронное предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» пройдет 24–30 мая.
Напомним, ранее Госсобрание Башкирии в первом чтении принял законопроект о трехдневном голосовании. При этом депутаты фракций КПРФ и ЛДПР выступили против предлагаемых изменений. Некоторые парламентарии назвали трехдневное голосование — лазейкой для фальсификации голосов.