Жителей Уфы заставляют отчитаться о голосовании в праймериз «Единой России»

Жителей Уфы заставляют отчитаться о голосовании в праймериз «Единой России»
Жителей Уфы заставляют отчитаться о голосовании в праймериз «Единой России»
Сегодня, 09:23ПолитикаАнна КононоваФото: pixabay.com
Общественница Лилия Чанышева на своей странице в соцсетях опубликовала скриншоты чатов в школе и детском саду, в которых педагоги призывают родителей зарегистрироваться на сайте предварительного голосования, которое проводит партия «Единая Россия».

Чанышева утверждает, что учителей заставляют требовать от родителей учеников пройти регистрацию на сайте «Госуслуги», а затем отправить скриншоты как подтверждение.

Из всего класса зарегистрировалось всего 2 человека — вот она реальная поддержка партии жуликов и воров. К слову, те, кто зарегистрировался, дал согласие на передачу своих персональных данных с сайта Госуслуг жуликам из ЕдРа. Оно вам надо, башкортостанцы? пишет общественница.

Фото:Лилия Чанышева/Facebook

Ниже девушка приложила ещё один скриншот из родительского чата, только уже из детского сада. Педагог также скинула ссылку на предварительное голосование для тех, кто прописан в Кировском районе Уфы.

Фото:Лилия Чанышева/Facebook

Отметим, что электронное предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» пройдет 24–30 мая.

Напомним, ранее Госсобрание Башкирии в первом чтении принял законопроект о трехдневном голосовании. При этом депутаты фракций КПРФ и ЛДПР выступили против предлагаемых изменений. Некоторые парламентарии назвали трехдневное голосование — лазейкой для фальсификации голосов.

Материалы по теме:
выборыБашкирияУфа
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы