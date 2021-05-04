Жителей Уфы заставляют отчитаться о голосовании в праймериз «Единой России»

Общественница Лилия Чанышева на своей странице в соцсетях опубликовала скриншоты чатов в школе и детском саду, в которых педагоги призывают родителей зарегистрироваться на сайте предварительного голосования, которое проводит партия «Единая Россия».

Чанышева утверждает, что учителей заставляют требовать от родителей учеников пройти регистрацию на сайте «Госуслуги», а затем отправить скриншоты как подтверждение. Из всего класса зарегистрировалось всего 2 человека — вот она реальная поддержка партии жуликов и воров. К слову, те, кто зарегистрировался, дал согласие на передачу своих персональных данных с сайта Госуслуг жуликам из ЕдРа. Оно вам надо, башкортостанцы? пишет общественница. Фото: Лилия Чанышева/Facebook Ниже девушка приложила ещё один скриншот из родительского чата, только уже из детского сада. Педагог также скинула ссылку на предварительное голосование для тех, кто прописан в Кировском районе Уфы. Фото: Лилия Чанышева/Facebook Отметим, что электронное предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» пройдет 24–30 мая. Напомним, ранее Госсобрание Башкирии в первом чтении принял законопроект о трехдневном голосовании. При этом депутаты фракций КПРФ и ЛДПР выступили против предлагаемых изменений. Некоторые парламентарии назвали трехдневное голосование — лазейкой для фальсификации голосов.

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