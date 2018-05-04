В Башкирии создадут единую службу по работе с обращениями граждан

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня провёл заседание Координационного совета по реализации пилотного проекта «Бережливое правительство» в регионе.

Отвечает за реализацию проекта управляющий делами главы Башкирии Ринат Шагалин, он и доложил, что уже завершён организационный этап. Создан единый информационный портал, на котором размещены все необходимые материалы.

- Типичными проблемами практически во всех органах власти являются длительное рассмотрение документов, непонятные, формальные ответы гражданам, иногда не позволяющие применить их на практике, – отметил Ринат Шагалин. – А ведь именно по этой работе граждане оценивают эффективность государственного управления.

Чтобы решить эту задачу, предлагается создать единую службу по работе с обращениями граждан, которые поступают в органы власти в бумажном, электронном виде, а также по телефону.

– Заявитель должен получить структурированный по единому шаблону ответ с конкретной инструкцией по существу вопроса, а не многочисленные отсылки на нормативно-правовые акты, в которых достаточно сложно разобраться неподготовленному человеку, – пояснил Ринат Шагалин.

Также для удобства граждан хотят завести единый телефонный номер, на который жители республики смогут позвонить и в формате справки узнать ход рассмотрения своего обращения или получить иную консультацию по интересующему их вопросу.

Кроме того, на портале «Электронная приёмная органов власти РБ» предлагается разместить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. На основе анализа существующей базы обращений граждан будут разработаны понятные инструкции для жителей республики, по которым они смогут решить свой вопрос без длительных обращений в госорганы.

- Со второго полугодия запланировано организовать работу по внедрению принципов бережливого производства и на муниципальном уровне, - сообщили в пресс-службе главы региона. - Для повышения профессиональных знаний чиновников на базе Центра профессиональных компетенций БАГСУ будет сформирован учебный центр.

Справка. Федеральный пилотный проект «Бережливое правительство» разработан при содействии госкорпорации «Росатом». Он направлен на оптимизацию производственных процессов на основе исключения неэффективных временных затрат, формирование культуры бережливого производства и повышение производительности труда в исполнительных органах государственной власти. Кроме Башкирии, в проекте участвуют Адыгея, Северная Осетия – Алания, Кировская и Рязанская области, Ханты-Мансийский АО.