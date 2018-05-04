США обвинили Китай в применении лазера против своих ВВС в Африке
По словам представителей Пентагона, в небе над африканской Джибути китайские военные слепят пилотов ВВС США лазерами.
Уже зафиксировано несколько подобных инцидентов. Об этом пишет портал rns.online.
Во время одного из полетов два американских пилота военно-транспортного самолета С-130 получили легкие ожоги глаз. Травмы летчикам нанес луч лазера. В произошедшем США обвинили китайских военных, расквартированных в этом районе.
Бывший полковник американских ВВС Трей Микс назвал произошедшее полным игнорированием Китаем безопасности полетов и международных норм. В то же время в случившемся нет ничего удивительного. Попытка ослепить пилотов лазером - «не связанный с войной акт». Однако это грубая и преднамеренная небрежность.
Сотрудники дипломатической миссии Китая в США действия своих военных пока никак не прокомментировали. В Минобороны Поднебесной на запросы СМИ также не отвечают.
Для американских пилотов, летающих над территорией Джибути, выпустили специальное уведомление. Летчиков призывают быть предельно внимательными и осторожными. Госдеп США выразил Китаю официальный протест в связи с применением его военными лазера против экипажа американских воздушных судов.
Представитель Пентагона Дана Уайт рассказал, что его ведомство потребовало от Пекина разобраться в происходящем, провести расследование и принять меры для недопущения повторения случившегося.
На военной базе США в Джибути несут службу около 4 000 солдат. Китайская база расположена от американской в восьми милях.