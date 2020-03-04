«Вокруг мэрии рой мошенников»: спасение Уфы от наследия прошлого обсудили в горсовете

Сегодня, 4 марта, на очередном 52-м заседании уфимского горсовета центральными событиями стали отчет главы города Ульфата Мустафина о работе столичной администрации в течение 2019 года, а также последовавшая за ним речь главы Башкирии Радия Хабирова. Красной нитью через их выступления прошла мысль о том, что Уфа досталась новой управленческой команде далеко не в самом лучшем виде, тем не менее в течение года в городе уже стали очевидны изменения к лучшему.

Штрихи к отчету

Доклад Ульфата Мустафина опубликован на сайте администрации, с ним можно ознакомиться. Несколько важных штрихов к нему добавились в ходе ответов на вопросы депутатов.

Например, Ульфат Мустафин пояснил, что уменьшение числа участников программы «Башкирские дворики» вовсе не означает замедление темпов её реализации. Просто в этом году сделан упор на комплексное благоустройство дворов, объединяющих несколько домов. Поэтому если в 2019 году было отремонтировано 89 дворов при 145 домах, то в 2020 запланирован ремонт 35 дворов для 163 домов.

При приобретении коммунальной техники, по словам главы города делается выбор в пользу всесезонных машин, снабженных навесным оборудованием и для уборки снега, и для наведения порядка на улицах в другое время года.

Интересными для многих стали пояснения Ульфата Мустафина о перспективах решения проблемы автомобильных парковок. Он признал, что запретительными мерами задачу не решить, и сообщил, что в генплане развития столицы предусмотрены перехватывающие парковки, которые позволят автомобилистам, прибывающим из других городов и районов, а также из пригородов, оставлять там автомобили и дальше двигаться на общественном транспорте. Появятся в городе в скором времени и платные парковки, в том числе и роботизированные.

Отвечая на другой вопрос, Ульфат Мустафин сообщил, что у Уфы велики шансы принять Международные Зимние Игры в 2023 году.

Наибольшее впечатление на аудиторию произвело мнение главы города о предыдущем менеджменте мэрии. Ульфат Мустафин сообщил, что до его прихода в мэрии не было достаточного контроля за выполнением программ, оформлением закупочной документации, отсюда и немалое число выявленных нарушений. Теперь же централизованная бухгалтерия, обновленный состав контрольно-ревизионного управления и прочие меры, принятые новой командой, помогли пресечь подобное.

Надо отметить, что Ульфат Мустафин выразился о своих предшественниках довольно мягко и сдержанно. Вышедший следом за ним к трибуне глава Башкирии в своей речи воздал должное всем, кто позволил Уфе превратиться в грязный и пыльный город, оккупированный «ПАЗиками».

«Слона бы мы не продали»

Радий Хабиров отметил, что около года назад он с коллегами со страхом и осторожностью думал о том, что происходит в Уфе. Правда, затем он оговорился, что прежняя управленческая команда старалась как могла, но не смогла переломить ситуацию, поскольку не были выстроены конструктивные отношения с региональными властями. В данном случае, видимо, Радий Хабиров столь тактично выразился о существовавшем продолжительное время противостоянии между прежним мэром Уфы Иреком Ялаловым и экс-главой Башкирии Рустэмом Хамитовым, из-за которого Уфе урезали финансирование и создавали другие препоны.

- Стартовые позиции у новой команды были непростые, - подчеркнул руководитель региона. – Спасибо Ульфату Мансуровичу, что он взвалил на свои плечи эту тяжелую ношу по моей личной просьбе.

По его словам, Мустафину удалось за прошедший год планомерно выстроить новую управленческую команду и взяться за улучшение ситуации в столице.

- Мы видели общее уныние в городе, с такими настроениями слона бы мы не продали и ни город, ни республику с места не сдвинули бы, - пояснил Радий Хабиров, извинившись попутно за хриплый голос, который сорвал накануне на хоккейном матче с участием «Салавата Юлаева» в Москве. Эта неожиданная подробность была встречена аплодисментами аудитории.

Далее глава региона уточнил, что главное для команды Мустафина – уметь общаться с людьми и выстраивать с ними правильные отношения, потому что уфимцы – это «не просто так, а самая высокоинтеллектуальная, самая образованная, самая нестандартно и самостоятельно мыслящая категория людей республики». По мнению Хабирова, мэр Уфы хорошо справляется с этой задачей.

В соцсетях позднее уже отметили, что недавние общественные слушания по дельфинарию и закрытые слушания по столичному бюджету, скорее, свидетельствуют об обратном, но, возможно, об этих эпизодах биографии города чиновники уже предпочитают вспоминать, как и о прочем неприятном прошлом,

«Закатайте город в гранит»

Одним из признаков хорошей работы новой управленческой команды Уфы Радий Хабиров назвал тот факт, что в городе стало намного чище.

- Это проблема не жилищно-коммунальная, а политическая, потому что если её не решить, это может уничтожить доверие людей к власти, - пояснил глава региона и похвалил уфимские власти за то, как справились с непростой зимой. - Идти вперед, стремиться к звездам и попасть в число лучших городов страны Уфа сможет, если решит эти базовые вопросы.

Радий Хабиров рассказал, как помог решить проблему с дырой в столичном бюджете.

- Республика помогла Уфе выйти из финансово-экономического пике, нам это было важно. И теперь зато бюджет республики в дефиците, а бюджет Уфы – в профиците, - с улыбкой выдал секрет руководитель республики.

Затем он сообщил, что намерен обратиться к президенту России с просьбой об издании указа о праздновании 450-летия Уфы в 2024 году. Это позволит провести торжественные мероприятия на высоком уровне и к тому же не без помощи федерального бюджета.

Продолжая тему благоустройства, Радий Хабиров признался, что посоветовал Ульфату Мустафину при развитии парков делать акцент на применении гранита – долговечного материала, который, по мнению главы РБ, сделает столицу красивее и не потребует больших вложений, учитывая наличие этой породы камня в Башкирии.

К сожалению сторонников старины, глава региона почти не вспомнил о сохранении исторических зданий. Разве что вскользь, рассуждая о развитии туризма, он отметил, что в городе «кремлей нет», поэтому надо делать ставку на событийный туризм и привлекать в наш красивый город людей в связи с какими-либо событиями и мероприятиями, радовать их национальной кухней и т.д.

«Будем выдавливать тех, кто не с нами»

Отдельно глава Башкирии высказался на транспортную тему.

- Я не против частного бизнеса в сфере перевозок, - сразу уточнил он. – Но я против тех, кто не хочет работать в соответствии с моими представлениями, основанными на интересах жителей. Такие здесь работать не будут, мы будем их выдавливать.

По словам главы Башкирии, если частные перевозчики откажутся работать в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями (в том числе с ужесточением, которое ожидается с 1 июля), они лишатся возможности вообще действовать на территории республики.

- Условия мне ставить не надо. Я шантажу не поддаюсь. Найду другую компанию, которая придет в Уфу и будет здесь работать на транспортном рынке, - сказал как отрезал Радий Хабиров. – Так что лучше сядем сейчас за стол переговоров.

При этом он уточнил, что готов войти в положение перевозчиков и простых водителей, которые приобретали в кредит автобусы, и не против найти баланс интересов при условии общей пользы для города.

«Здание стояло, а вокруг - рой мошенников»

Очень эмоциональной оказалась часть выступления Радия Хабирова, посвященная проблеме обманутых дольщиков.

- Это просто не укладывается в голове, как в центре Уфы могли появиться обманутые дольщики! – выразил возмущение Радий Хабиров. – Такое впечатление, что посреди города стояло здание мэрии, а вокруг него – рой мошенников, которые землю пилили, имущество пилили, банкротили предприятия.

И с ними ничего не могли сделать. Чёрная история была, Надо выжигать всё это каленым железом!

Глава региона напомнил, что он не зря установил персональную ответственность глав муниципалитетов за каждый выделенный под строительство участок земли.

- Чтобы больше не повторилась эта история. Мы теперь вынуждены решать проблемы дольщиков и отрывать на эти цели средства, которые могли бы пойти на решение других вопросов, - заявил Хабиров.

По его словам, угроза возникновения новых дольщиков остается, поскольку все еще возводятся дома по старым схемам, без проектного финансирования.

- Вот компания «Госстрой» упала на бок, а это 2000 потенциальных дольщиков. Мы вроде бы нашли инвестора, чтобы достроить дома, а он заявил: дайте землю, чтобы я мог строить и компенсировать затраты, - поделился наболевшим глава региона, отметив, что рассчитывает на помощь владельца строительного бизнеса Андрея Носкова в решении данного вопроса.

К финалу выступления от главы региона досталось и тем, кто занимается цифровизацией. По словам Радия Хабирова, на недавнем «цифровом часе» вдруг выяснилось, что большое число камер уличного видеонаблюдения в Уфе совершенно бесконтрольны, теперь и в этой сфере нужно будет наводить порядок.