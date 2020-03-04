Президент США Дональд Трамп одержал уверенную победу в праймериз

Речь идёт об Алабаме, Арканзасе, Вермонте, Массачусетсе, Оклахоме, Калифорнии, Колорадо, Северной Каролине, Техасе, Теннеси и Юте, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что в штатах Миннесота и Мэн у Трампа не было соперников. Поэтому его результат в праймериз составил 100% голосов делегатов.

При этом основной проблемой для действующего президента было не соперничество, а угроза импичмента. Ранее в качестве возможного конкурента Трампа называлась фамилия экс-главы штата Массачусетс Уильяма Флойда. Однако по итогам голосования стало ясно, что его популярность не возросла.