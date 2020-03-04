Президент США Дональд Трамп одержал уверенную победу в праймериз
4 марта, 20:54ПолитикаФото: ru.wikipedia.org
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Американский глава государства Дональд Трамп во всех 13 штатах, где 3 марта прошли первичные выборы Республиканской партии, одержал победу.
Речь идёт об Алабаме, Арканзасе, Вермонте, Массачусетсе, Оклахоме, Калифорнии, Колорадо, Северной Каролине, Техасе, Теннеси и Юте, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что в штатах Миннесота и Мэн у Трампа не было соперников. Поэтому его результат в праймериз составил 100% голосов делегатов.
При этом основной проблемой для действующего президента было не соперничество, а угроза импичмента. Ранее в качестве возможного конкурента Трампа называлась фамилия экс-главы штата Массачусетс Уильяма Флойда. Однако по итогам голосования стало ясно, что его популярность не возросла.
Фактически у Трампа сегодня не осталось соперников внутри партии. В штате Вирджиния по этой причине первичные выборы не проводились.
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