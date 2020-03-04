Галим Якупов возглавил Исполком Всемирного курултая башкир

Сегодня, 4 марта, в Молодежном театре им. М. Карима в Уфе состоялось внеочередное заседание Всемирного курултая башкир. Как сообщает газета «Башҡортостан», в ходе заседания избранный летом прошлого года юрист Искандер Юлдашев сложил с себя полномочия председателя исполкома ВКБ.

По словам главы президиума ВКБ Эльвиры Аиткуловой, данное решение связано с изменениями в уставе Курултая. Участники заседания единогласно избрали нового председателя — крупного медиаменеджера, бывшего гендиректора телеканала БСТ Галима Якупова. С 2018 года Галим Якупов работает генеральным продюсером телеканала «Вся Уфа».

Кроме того, Курултай пополнился новыми лицами, среди которых историк, тележурналист Салават Хамидуллин, солист популярной этно-группы «Аргымак» Ринат Рамазанов.