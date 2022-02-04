В общественной палате оценили реакцию МИД России на ситуацию вокруг RT DE

В общественной палате оценили реакцию МИД России на ситуацию вокруг RT DE
В общественной палате оценили реакцию МИД России на ситуацию вокруг RT DE
Сегодня, 01:54ПолитикаФото: фрагмент видео
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк дал комментарий относительно введения ответных мер в отношении германских СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

По мнению эксперта, ответные меры со стороны МИД являются правильными и абсолютно логичными. До принятия решения об ответных действиях российская сторона ожидала, что правительство ГДР найдет выход из сложившейся ситуации. Об этом сообщает издание RT.

«Я считаю, что нужно не останавливаться. Дело в том, что у нас есть большое количество европейских СМИ, которые, во-первых, спокойно работают на территории нашей страны, освещая ситуацию в абсолютно ангажированном ключе. Во-вторых, есть большое количество других примеров, когда наши компании, в том числе RT, в том числе Sputnik, подвергаются всевозможным санкциям, ущемлениям», — добавил эксперт.

По словам эксперта, RT DE не нарушала законодательства.

«Но мы видим, что, к сожалению, в Европе очень боятся альтернативной точки зрения. Конечно, очень жаль, что Германия идет по пути цензуры, по пути запрета и по пути фактически не просто ущемления свободы слова, а запрета на свободный доступ к информации», — резюмировал член Общественной палаты.

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