Движение «Республика» подало уведомление о проведении 14 февраля митинга в Уфе

Движение «Республика» подало уведомление о проведении 14 февраля митинга в Уфе

Вчера, 12:48ПолитикаКарина МамаеваPhoto: Mkset.ru
Сегодня, 4 февраля, общественно-политическое движение «Республика» подала уведомление в мэрию города Уфы о проведении 14 февраля митинга в столице Башкирии.

Митинг будет проведен с целью публичного выражения мнения о нарушении конституционных прав граждан в Башкирии и Российской Федерации. В уведомлении указано, что в мероприятии примут участие до 499 человек. Организатором митинга является Михаил Рафиков.

Лидер движения Урал Байбулатов в настоящий момент находится под арестом. Кировский районный суд Уфы признал его виновным в организации митинга 23 января и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.

Напомним, в минувшее воскресенье в столице Башкирии и в Стерлитамаке второй раз за последний месяц прошли протестные акции несогласованные с властями. Изначально запланированные как митинги в поддержку Алексея Навального, они переросли в шествие, объединенных недовольством положения вещей в республике и в стране.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы