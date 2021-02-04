Движение «Республика» подало уведомление о проведении 14 февраля митинга в Уфе

Напомним, в минувшее воскресенье в столице Башкирии и в Стерлитамаке второй раз за последний месяц прошли протестные акции несогласованные с властями. Изначально запланированные как митинги в поддержку Алексея Навального, они переросли в шествие, объединенных недовольством положения вещей в республике и в стране.