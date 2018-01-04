В Башкирии похолодает до -26

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В отдельных районах ожидается небольшой снег.
В Башкирию во второй половине праздничной недели придут холода, следует из данных Башгидромета.
Сегодня, 4 января, днем по температура воздуха по республике составит -6, -11°.Местами небольшой снег.
В пятницу, 5 января, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°, местами -21,-26°, днем -7,-12°, местами до -17°.
6 января местами по республике слабый снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°, местами -21,-26°, днем -7,-12°, местами до -17°.
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