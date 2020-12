В Башкирии создали петицию за возможность присутствовать на заседаниях Горсовета Уфы

Некий Бакиев Ринат создал петицию на сайте Голос Рб, адресованную главе Башкирии Радию Хабирову. Житель республики просит голосовать за возможность присутствовать на заседания Совета депутатов Уфы.

Ринат Бакиев считает, что на заседаниях госооргана должны находиться представители общественных организация, которые осуществляют деятельность в Уфе, и СМИ. При этом они должны пройти регистрацию и предоставить документ, подтверждающий проживание в столице Башкирии. Заинтересованные органы и лица, желающие принять участие, должны направить письменную заявку председателю Совета не позднее, чем за один день до проведения заседания. Напомним, ранее в Башкирии появился онлайн-пикет, в котором предложили проголосовать за прямые выборы мэров по всей республике.

