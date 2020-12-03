В Башкирии создали петицию за возможность присутствовать на заседаниях Горсовета Уфы

Ринат Бакиев считает, что на заседаниях госооргана должны находиться представители общественных организация, которые осуществляют деятельность в Уфе, и СМИ. При этом они должны пройти регистрацию и предоставить документ, подтверждающий проживание в столице Башкирии.
Заинтересованные органы и лица, желающие принять участие, должны направить письменную заявку председателю Совета не позднее, чем за один день до проведения заседания.
Напомним, ранее в Башкирии появился онлайн-пикет, в котором предложили проголосовать за прямые выборы мэров по всей республике.