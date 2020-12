Сегодня, 3 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров подписал документ о назначении министра строительства и архитектуры. Вакантную должность занял Рамзиль Кучарбаев, который ранее находился в статусе исполняющего обязанности руководителя ведомства.

Известно, что этого, с 2013 года, Рамзиль Кучарбаев работал заместителем главы администрации Туймазинского района. Там он отвечал за сферы промышленности и строительства. Позже, с 2016 по 2020 год возглавлял ГКУ «Управление капитального строительства РБ». Напомним, в последнее время глава ведомства активно занимается решением проблемы обманутых дольщиков. Планируется, что до 2023 году более 7,5 тысячи человек должны получить ключи от своих квартир.

