Радий Хабиров предложил кандидата на пост уполномоченного по правам человека

Омбудсменом может стать нынешний уполномоченный по правам ребенка в Башкирии

Сегодня, Радий Хабиров внес предложение в Госсобрание Башкирии по кандидатуре на пост омбудсмена республики. Им стала занимающая сейчас пост уполномоченного по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова. В пресс-службе Госсобрания отказались комментировать информацию о кандидатуре омбудсмена. Однако, информацию подтвердил депутат принимавший участие в голосовании. Пост уполномоченного по правам человека в Башкирии остается вакантным уже несколько месяце, после того как предыдущий омбудсмен Рим Каюмов подал в отставку. В июне глава Башкирии на пост омбудсмена вносил кандидатуру члена СПЧ Зульфии Гаисиной, однако она не прошла необходимые согласования в Москве. Милана Скоробогатова родилась 22 января 1967 года в Миассе. В школе она стала мастером спорта по спортивной гимнастике. Выпускница физико-математического факультета Башкирского государственного педагогического института (ныне БГПУ им. Акмуллы). С 1993 по 2001 годы работала в Центре детского творчества Ленинского района города Уфы педагогом, позднее заняв доkжность заведующей научно-методического отдела. С 2001 по 2005 годы возглавляла Городской центра Психолого-медико-социального сопровождения для подростков «Индиго». В 2005 году работала заместителем начальника Комитета по молодежной политике Администрации города Уфы. С 2005 по 2006 годы – заместитель Главы Советского района города Уфы по социальным вопросам. С 2006 по март 2011 года – начальник Управления по опеке и попечительству Администрации города Уфы. С марта 2011 года является Уполномоченным по правам ребенка в Республике Башкортостан.

