Радий Хабиров предложил кандидата на пост уполномоченного по правам человека

С 2001 по 2005 годы возглавляла Городской центра Психолого-медико-социального сопровождения для подростков «Индиго». В 2005 году работала заместителем начальника Комитета по молодежной политике Администрации города Уфы. С 2005 по 2006 годы – заместитель Главы Советского района города Уфы по социальным вопросам. С 2006 по март 2011 года – начальник Управления по опеке и попечительству Администрации города Уфы. С марта 2011 года является Уполномоченным по правам ребенка в Республике Башкортостан.