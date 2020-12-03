Радий Хабиров предложил кандидата на пост уполномоченного по правам человека

Радий Хабиров предложил кандидата на пост уполномоченного по правам человека

Вчера, 19:57ПолитикаТимур Алмаев
Омбудсменом может стать нынешний уполномоченный по правам ребенка в Башкирии

Сегодня, Радий Хабиров внес предложение в Госсобрание Башкирии по кандидатуре на пост омбудсмена республики. Им стала занимающая сейчас пост уполномоченного по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

В пресс-службе Госсобрания отказались комментировать информацию о кандидатуре омбудсмена. Однако, информацию подтвердил депутат принимавший участие в голосовании.

Пост уполномоченного по правам человека в Башкирии остается вакантным уже несколько месяце, после того как предыдущий омбудсмен Рим Каюмов подал в отставку.

В июне глава Башкирии на пост омбудсмена вносил кандидатуру члена СПЧ Зульфии Гаисиной, однако она не прошла необходимые согласования в Москве.

Милана Скоробогатова родилась 22 января 1967 года в Миассе. В школе она стала мастером спорта по спортивной гимнастике. Выпускница физико-математического факультета Башкирского государственного педагогического института (ныне БГПУ им. Акмуллы).

С 1993 по 2001 годы работала в Центре детского творчества Ленинского района города Уфы педагогом, позднее заняв доkжность заведующей научно-методического отдела.

С 2001 по 2005 годы возглавляла Городской центра Психолого-медико-социального сопровождения для подростков «Индиго». В 2005 году работала заместителем начальника Комитета по молодежной политике Администрации города Уфы. С 2005 по 2006 годы – заместитель Главы Советского района города Уфы по социальным вопросам. С 2006 по март 2011 года – начальник Управления по опеке и попечительству Администрации города Уфы. С марта 2011 года является Уполномоченным по правам ребенка в Республике Башкортостан.

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