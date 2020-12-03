Депутат Курултая Башкирии предложил «поиграть в демократию»

Депутат Курултая Башкирии предложил «поиграть в демократию»

Вчера, 10:16ПолитикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов вновь предложил жителям республики проголосовать на своей странице в соцсетях и выбрать самим мэра Уфы.

Давайте попробуем хотя бы поиграть в демократию и выбрать его уже себе самим, пишет Хафизов.

В качестве вариантов он предложил: заместителя руководителя администрации главы Башкирии Рината Баширова, ишимбайского предпринимателя Сергея Грекова, экс-мэра Ирека Ялалова, уфимского общественника Андрея Потылицына, бывшего кандидата в главы республики и блогера Владимира Кобзева «Кабзона», а также приглашенного извне кандидата, как его называет депутат, варяга.

Рустам Хафизов также предложил поделиться своим вариантом.

Напомним, ранее он выступил с инициативой создать законопроект о прямых выборах мэра. Позже он предложил жителям Башкирии выбрать способ голосования за главу администрации.

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