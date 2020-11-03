«Ремедиальная сецессия» правомерность и последствия признания независимости НКР

Но если даже «ремедиальная сецессия» была бы широко признана в международном праве, то возникает большой вопрос за какие же такие нарушения со стороны Азербайджана Армения обосновывает наличие оснований для «ремедиальной сецессии» со стороны Нагорного Карабаха. В случае с армянским национальным меньшинством Нагорного Карабаха существуют веские аргументы, указывающие на отсутствие каких-либо подобных фактов ущемления прав армянского этнического меньшинства со стороны азербайджанских властей. С момента образования НКАО в составе Азербайджанской ССР в 1923 году армянское население области, превратившееся в большинство в течение 20 века, на протяжении всего времени вплоть до начала военных действий начала 90-х гг. прошлого столетия, обладало широкими правами и свободами. Каких-либо серьезных фактов, подтверждающих нарушение прав армян Нагорного Карабаха, не имеется. Право армянского населения Нагорного Карабаха на внутреннее самоопределение было в полном масштабе осуществлено без каких-либо препятствий со стороны центральных властей Азербайджана. Право пользования армянским языком, своей культурой было закреплено практически во всех нормативно-правовых актах Азербайджанской ССР, начиная от Конституции и заканчивая кодексами республики. В истории Нагорного Карабаха не наблюдалось насильственного назначения главы области из числа азербайджанцев, с момента создания во главе автономной области стояли представители армянской национальности с соотношением 90% r 10%. Не было и фактов активного заселения области азербайджанцами. Кроме того, подобные действия представлялись невозможными на фоне тотального контроля Москвы и общей идеологии “советского коммунистического братства народов”. Такое положение, наоборот, способствовало иммиграции азербайджанского населения из региона. Даже если в прошлом в НКАО существовали какие-либо проблемы, любые претензии нужно было выдвигать не против Баку, а против местных армян, правивших в НКАО с первых дней ее создания. Интересно, что даже Роберт Кочарян, бывший лидер «Нагорно-Карабахской Республики», а затем и президент Армении, в своем интервью как-то подтвердил, что армяне Нагорного Карабаха как с политической, так и с социально-экономической точки зрения не жили в тяжелых условиях, но просто «что-то необъяснимое побудило карабахских армян к стремлению к независимости».