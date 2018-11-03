Радий Хабиров: Если люди сидят в соцсетях, значит, и мы придем туда

Это была встреча с руководством редакций, входящих в новую медиа-структуру, организованную в соответствии с указом главы от 30 октября, деятельность которой будет координироваться «Башинформом». Встреча прошла сегодня, 3 ноября.

Радий Хабиров отметил важную социальную миссию СМИ, особенно районных и обозначил главные тренды, востребованные жителями республики – читателями и телезрителями.

- В нашем обществе огромный запрос на справедливость. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы были более чуткими к этой ситуации. Потому что если вы не будете реагировать на несправедливые ситуации, за вас это сделают интернет и социальные сети, – сказал на встрече Радий Хабиров.

Что касается государевой работы, то, по словам главы региона, важнейшим принципом деятельности чиновников должно стать «очеловечивание». Этим же термином – «очеловечиванием» – он назвал работу, которая сейчас проводится в социальных сетях.

- Когда глава района выходит в интернет и начинает выстраивать коммуникации с жителями, люди начинают к этому привыкать, и это помогает оперативно решать коммунальные вопросы, эффективно управлять территорией. Без интернета сейчас никуда.

Глава Башкирии заявил, что с этим необходимо работать: чиновники должны быть там, где люди. Если люди сидят в социальных сетях, значит, чиновники тоже туда придут.

Сегодня же Радий Хабиров встретился с депутатами Госдумы и сенаторами Совфеда от Башкирии. Представителей республики в высших представительских органах власти глава республики назвал «яркими людьми с огромным опытом».