Рустэм Хамитов внес изменения в состав совета по межнациональному согласию
Согласно указу Хамитова, в состав совета включены ученые, писатели и общественники и силовики. В их числе:
- Заки Алибаев, председатель Союза писателей РБ,
- Ильгиз Кызыргулов, ректор Башкирской академии государственной службы и управления при главе РБ,
- Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований при минкультуры РБ,
Еще семь человек будут включены в состав совета по согласованию:
- Заки Алибаев, председатель Союза писателей РБ,
- Салимьян Гарифуллин, руководитель республиканского национально-культурного центра удмуртов,
- Роман Деев, министр внутренних дел РБ,
- Амир Ишемгулов, председатель исполкома Всемирного курултая башкир,
- Регина Мухаметзянова-Дуггал, врио директора института этнологических исследований уфимского научного центра Россиийской академии наук,
- Айбулат Псянчин, врио директора института истории, языка и литературы уфимского научного центра Российской академии наук,
- Абдурахмон Рахимов, председатель общественной организации "Центр таджикской национальной культуры им. И. Сомони",
- Гафур Салихов, заведующий кафедрой философии и социологии Башкирского государственного университета.