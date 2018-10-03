Владимир Путин смягчил закон о репостах

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Президент внес поправки в Госдуму РФ в проект закона о частичной декриминализации статьи.
Сегодня, 3 октября, Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Теперь уголовная ответственность грозит только тем, к кому ранее были предприняты административные меры. Таким образом, попасть в тюрьму за однократное нарушение или один-единственный репост картинки, содержащей призывы к экстремизму, будет уже нельзя.
- Деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, - уточняется в законопроекте.
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