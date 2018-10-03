Владимир Путин смягчил закон о репостах

Сегодня, 3 октября, Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Теперь уголовная ответственность грозит только тем, к кому ранее были предприняты административные меры. Таким образом, попасть в тюрьму за однократное нарушение или один-единственный репост картинки, содержащей призывы к экстремизму, будет уже нельзя.