Радий Хабиров намерен назвать имя премьер-министра Башкирии после 8 сентября

Сегодня, 3 сентября, стало известно, что имя будущего премьер-министра Башкирии может быть названо уже вскоре после выборов 8 сентября. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на свой информированный источник.

По данным издания, Радий Хабиров в случае своей победы на выборах намерен назвать имя будущего главы Кабинета министров республики после инаугурации. Велика вероятность, что им станет предприниматель и сопредседатель партии «Деловой России» Андрей Назаров, который является уроженцем Башкирии.

Напомним, Радий Хабиров руководит сам правительством республики с октября прошлого года, после отставки прежнего премьер-министра Рустэма Марданова.

Издание располагает информацией, что Андрей Назаров предварительно уже занялся формированием своей будущей команды. Например, у него есть кандидатура на место министра экономического развития региона.

Интересно, что в июле Радий Хабиров в ответ на вопросы журналистов сказал, что хотел бы видеть в качестве премьер-министра «не очередного подчиненного», а того, с кем он смог бы общаться «на равных». При этом от уточнил, что давно дружит с Андреем Назаровым, солидарен с ним по ряду вопросов, но по некоторым темам их взгляды диаметрально противоположны.

Уточним, выборы состоятся в следующее воскресенье 8 сентября. На пост лавы Башкирии, помимо Радия Хабирова, баллотируются Владимир Барабаш (от партии «Гражданская Сила»), Зульфия Гайсина («Яблоко»), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»), Рафис Кадыров («Патриоты России»), Владимир Кобзев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР).