Пост премьер-министра Грузии может занять глава МВД

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По словам лидера правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, на должность премьер-министра государства выдвинута кандидатура главы Министерства внутренних дел Георгия Гахарии.
Эти слова Иванишвили произнес во время брифинга 3 сентября, сообщает газета «Известия».
Отставки Гахарии добивались участники июньского митинга в Тбилиси. Их требование было связано с большим числом пострадавших при разгоне митингующих.
Накануне о своей отставке заявил премьер-министр государства Мамука Бахтадзе. Он подчеркнул, что остается «преданным солдатом» страны.
Согласно законодательству страны, с уходом премьер-министра полномочия снимаются и с правительства страны.
Теперь парламент в течение двух недель должен выразить доверие новому кандидату на пост премьера.
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