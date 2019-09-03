Пост премьер-министра Грузии может занять глава МВД

Эти слова Иванишвили произнес во время брифинга 3 сентября, сообщает газета «Известия».

Отставки Гахарии добивались участники июньского митинга в Тбилиси. Их требование было связано с большим числом пострадавших при разгоне митингующих.

Накануне о своей отставке заявил премьер-министр государства Мамука Бахтадзе. Он подчеркнул, что остается «преданным солдатом» страны.

Согласно законодательству страны, с уходом премьер-министра полномочия снимаются и с правительства страны.