МИД Японии: Северная Корея могла испытать новые ракеты малой дальности
Вчера, 20:25ПолитикаФото: pixabay.com
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По словам главы МИД Японии Такэси Ивая, Северная Корея на проведенных с мая по август испытаниях могла проверить в работе три типа новых ракет малой дальности.
Об этом он заявил 3 сентября, сообщает газета «Известия».
Пхеньян рассказал об успешно проведенных испытаниях «новой сверхкрупной» ракеты 25 августа. Правительство Японии сразу после этого выступило с заявлением о том, что снаряды не достигли экономической зоны государства и его территориальных вод.
Последние испытания управляемых ракет Северная Корея провела 6 августа. Накануне в Пхеньяне подтвердили, что подобные испытания уже имели место.
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