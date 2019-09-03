МИД РФ: процесс подписания мирного договора с Японией будет длительным
Вчера, 15:33ПолитикаФото: flickr.com
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В ближайшие дни пройдет Восточный экономический форум, на площадке которого проведут встречу российский лидер и японский премьер-министр. В преддверии форума, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, прорыва по мирному договору между странами ждать не приходится.
Ввиду значительного расхождения позиций Москвы и Токио, процесс заключения мирного договора может затянуться на длительный срок, передает слова дипломата RT.
Вместе с тем Моргулов добавил, что диалог по разъединяющим темам будет продолжаться, пока стороны не найдут приемлемые выходы из положений.
После форума заместитель министра планирует посетить Токио. Цель визита – проведение серии переговоров по вопросам строительства военных объектов на Курилах.
Дипломат подчеркнул, что обсуждение данной темы не имеет отношения к подписанию мирного договора.
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