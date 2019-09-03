МИД РФ: процесс подписания мирного договора с Японией будет длительным

Ввиду значительного расхождения позиций Москвы и Токио, процесс заключения мирного договора может затянуться на длительный срок, передает слова дипломата RT.

Вместе с тем Моргулов добавил, что диалог по разъединяющим темам будет продолжаться, пока стороны не найдут приемлемые выходы из положений.

После форума заместитель министра планирует посетить Токио. Цель визита – проведение серии переговоров по вопросам строительства военных объектов на Курилах.