Депутаты Курултая в отпуске приняли кандидатуру Алана Марзаева на пост вице-премьера

Депутаты Курултая в отпуске приняли кандидатуру Алана Марзаева на пост вице-премьера
Депутаты Курултая в отпуске приняли кандидатуру Алана Марзаева на пост вице-премьера
Вчера, 16:57ПолитикаИрина ДеревянчукФото: vk.com страница Алана Марзаева
Алан Марзаев оказался первым чиновником, назначение которого требовало одобрения Парламента в связи с принятыми в 2021 году изменениями в Конституцию Башкирии.

Сегодня, 3 августа Курултай Башкирии согласовал кандидатуру экс и. о. министра ЖКХ Башкирии Алана Марзаева на пост вице-премьера регионального правительства, которому на новой должности предстоит курировать и координировать работу министерства архитектуры и строительства и уже хорошо знакомого ему министерства ЖКХ. Предложил кандидатуру Алана Марзаева на этот пост Радий Хабиров на минувшем оперативном совещании правительства Башкирии.

Вчера в телеграм-каналах многие авторы задавались вопросом о том, как же депутаты Курултая находясь в отпуске смогут согласовать кандидатуру Марзаева, сегодня пресс-служба регионального парламента разъяснила каким образом это возможно.

Голосование проводилось методом опроса депутатов с закреплением их мнения в именных бюллетенях, кандидатура Алана Марзаева, представленная Главой Республики Башкортостан, поддержана.спикер регионального парламента Константин Толкачев

Тем временем Алан Марзаев за годы работы в Башкирии уже успел прославиться горячим нравом. Так зимой, в разгаре "снежных проблем" в СМИ появилась запись, где человек с голосом напоминающим голос Марзаева давал матом указания подчиненным о том как и что надо убирать в первую очередь и что будет с теми, кто данные директивы проигнорирует. Позже Марзаев в одном из интервью признался в том, что на той аудиозаписи действительно был записан его голос и объяснил почему он столь эмоционален в работе.

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