На одной из центральных улиц Уфы уже почти месяц нет света

На одной из центральных улиц Уфы уже почти месяц нет света
На одной из центральных улиц Уфы уже почти месяц нет света
Вчера, 18:54Политика
Улица Мустая Карима осталась без света предположительно до конца августа.

На Мустая Карима с начала июля отключено уличное освещение, что заставляет беспокоиться местных жителей и гостей столицы о собственной безопасности.

Как сообщает ИА «Башинформ» местные жители неоднократно обращались в службы «112» и «Уфагорсвет», но ответа так и не получили. Только после обращения журналистов в пресс-службу администрации города выяснилось, что свет был отключен в ходе капитального ремонта улицы и «дадут» его только после проверки технической документации, которая необходима согласно договору об осуществлении присоединения ул. Мустая Карима для электроснабжения в сетевую организацию ООО «Башкирские распределительные электрические сети». Такая проверка может занять месяц и планируемое время подключения улицы — 30 августа 2021 года.

На улице Мустая Карима находятся важные места отдыха для горожан и туристов — «Арт-квадрат», сквер Мустая Карима, рестораны и кафе. Отсутствие освещения в таком месте не вяжется с концепцией «популярных направлений внутреннего туризма».

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