На одной из центральных улиц Уфы уже почти месяц нет света

Как сообщает ИА «Башинформ» местные жители неоднократно обращались в службы «112» и «Уфагорсвет», но ответа так и не получили. Только после обращения журналистов в пресс-службу администрации города выяснилось, что свет был отключен в ходе капитального ремонта улицы и «дадут» его только после проверки технической документации, которая необходима согласно договору об осуществлении присоединения ул. Мустая Карима для электроснабжения в сетевую организацию ООО «Башкирские распределительные электрические сети». Такая проверка может занять месяц и планируемое время подключения улицы — 30 августа 2021 года.