Глава Стерлибашевского района Башкирии уходит в отставку

Накануне, 2 августа, стало известно, что 59-летний Фанур Туктаров сложил с себя полномочия главы Стерлибашевского района. И хотя официальной информации пока нет, об отставке, как о свершившемся факте, уже сообщил на свое странице в инстаграме предприниматель Комил Сиразетдинов. Сам же Фанур Туктаров откликнулся на данное сообщение и фактически подтвердил информацию о своей отставке.