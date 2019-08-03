Глава Стерлибашевского района Башкирии уходит в отставку
Данная информация появилась в соцсетях.
Накануне, 2 августа, стало известно, что 59-летний Фанур Туктаров сложил с себя полномочия главы Стерлибашевского района. И хотя официальной информации пока нет, об отставке, как о свершившемся факте, уже сообщил на свое странице в инстаграме предприниматель Комил Сиразетдинов. Сам же Фанур Туктаров откликнулся на данное сообщение и фактически подтвердил информацию о своей отставке.
Судя по всему, официально информация об отставке будет озвучена на оперативном совещании правительства РБ в понедельник, 5 августа.
Причина отставки Фанура Туктарова не озвучивается. Имя его преемника также пока неизвестно.
Напомним, что совсем недавно Фанур Туктаров получил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан».
Медиакорсеть следит за ситуацией.