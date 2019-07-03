Протокол о нарушении «Башинформа» передан в мировой суд

2 июля уполномоченный член Центризбиркома с правом решающего голоса составил в отношении информационного агентства «Башинформ» протокол об административном нарушении по ч.1 ст. 5.5 КоАП — нарушение главным редактором и (или) редакцией СМИ порядка публикации агитационных материалов, сообщил на своей странице в Facebook кандидат на пост главы Башкирии Владимир Барабаш.

Напомним, 27 июня «Башинформ» опубликовал информацию о завершении этапа выдвижения кандидатов на пост главы РБ. В тексте, помимо списка претендентов на эту должность, была фраза о том, что действующий врио уже является фаворитом выборов, а также призыв голосовать за Хабирова. Владимир Барабаш направил в ЦИК Башкирии жалобу и потребовал принять меры в отношении агентства.