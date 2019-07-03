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Протокол о нарушении «Башинформа» передан в мировой суд
Сюжеты:
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Протокол о нарушении «Башинформа» передан в мировой суд

3 июля, 18:23ПолитикаЗлата ЗуковичФото: facebook.com
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