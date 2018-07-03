Лавров и конгрессмены обговорили восстановление контактов законодателей
Сегодня, 22:08Политика
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На прошедшей встрече с делегацией США глава МИД Сергей Лавров обговорил возможность восстановления диалога по линии органов законодательной власти. Также на повестке дня стояли международные и региональные темы.
Как сообщает газета «Известия» 3 июля, Лавров также сумел обсудить с конгрессменами тонкости будущей встречи президентов России и Америки, которая состоится в Хельсинки 16 июля.
Отмечается, что делегация из США также пригласила депутатов Государственной думы с ответным визитом. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что их сторона приняла приглашение, и визит может состояться уже в этом году.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей