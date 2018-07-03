Лавров и конгрессмены обговорили восстановление контактов законодателей

Как сообщает газета « Известия » 3 июля, Лавров также сумел обсудить с конгрессменами тонкости будущей встречи президентов России и Америки, которая состоится в Хельсинки 16 июля.

Отмечается, что делегация из США также пригласила депутатов Государственной думы с ответным визитом. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что их сторона приняла приглашение, и визит может состояться уже в этом году.