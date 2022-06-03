Житель Башкирии потребовал увековечить память певицы Кудашевой после памятника Фархи

Житель Башкирии потребовал увековечить память певицы Кудашевой после памятника Фархи
Житель Башкирии потребовал увековечить память певицы Кудашевой после памятника Фархи
Вчера, 13:10ПолитикаАзамат НуховФото: "Вечерняя Уфа"
Пока одни жители республики критикуют презентованный накануне памятник Хание Фархи, другие недоумевают, почему в республике до сих пор монументально не увековечена память другой дивы башкирской эстрады, о чем рассказывают в соцсетях

Ранее в башкирском селе Татышлы презентовали памятник певице Хание Фархи. Автором изваяния стал известный скульптор Халит Галиуллин, чьи работы ранее неоднократно подвергались критике. Так случилось и на этот раз. Пользователи уже успели сравнить фигуру женщины с «шаманкой» и «бабищей с рынка».

Свое мнение относительно памятника высказал в соцсетях и житель республики Игорь З. По мнению мужчины, памятник, созданный Галиуллиным, "выглядит топорно и безвкусно". Однако наряду с этим мужчина решил отдать должное жителям села Татышлы, которые пожертвовали деньги на создание памятника. Для сравнения мужчина высказался об установке памятника певице Фариде Кудашевой. По его мнению, о знаменитой певице забыли как в Министерстве культуры республики, так и в Чишминском районе республики — на малой родине Кудашевой.

— Легендарной певице Фариде апа Кудашевой до сих пор нет [памятника]. Ни чишминцы, ни Минкультуры РБ не чешутся в этом вопросе, — написал пользователь.

Фарида Кудашева — советская башкирская и татарская эстрадная певица, обладательница титула заслуженной артистки РСФСР и лауреат множества премий. Родилась 15 декабря 1920 года в селе Кляшево Чишминского района Башкирии. Певицы не стало 9 октября 2010 года. В честь Фариды Кудашевой названа одна из улиц Уфы, а также Международный фестиваль башкирской и татарской песни «Дуслык моно».

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