Житель Башкирии потребовал увековечить память певицы Кудашевой после памятника Фархи

Пока одни жители республики критикуют презентованный накануне памятник Хание Фархи, другие недоумевают, почему в республике до сих пор монументально не увековечена память другой дивы башкирской эстрады, о чем рассказывают в соцсетях

Ранее в башкирском селе Татышлы презентовали памятник певице Хание Фархи. Автором изваяния стал известный скульптор Халит Галиуллин, чьи работы ранее неоднократно подвергались критике. Так случилось и на этот раз. Пользователи уже успели сравнить фигуру женщины с «шаманкой» и «бабищей с рынка». Свое мнение относительно памятника высказал в соцсетях и житель республики Игорь З. По мнению мужчины, памятник, созданный Галиуллиным, "выглядит топорно и безвкусно". Однако наряду с этим мужчина решил отдать должное жителям села Татышлы, которые пожертвовали деньги на создание памятника. Для сравнения мужчина высказался об установке памятника певице Фариде Кудашевой. По его мнению, о знаменитой певице забыли как в Министерстве культуры республики, так и в Чишминском районе республики — на малой родине Кудашевой. — Легендарной певице Фариде апа Кудашевой до сих пор нет [памятника]. Ни чишминцы, ни Минкультуры РБ не чешутся в этом вопросе, — написал пользователь. Фарида Кудашева — советская башкирская и татарская эстрадная певица, обладательница титула заслуженной артистки РСФСР и лауреат множества премий. Родилась 15 декабря 1920 года в селе Кляшево Чишминского района Башкирии. Певицы не стало 9 октября 2010 года. В честь Фариды Кудашевой названа одна из улиц Уфы, а также Международный фестиваль башкирской и татарской песни «Дуслык моно».

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