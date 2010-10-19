Глава администрации Буздякского района Башкирии покинул свой пост

Он сложил с себя полномочия по собственному желанию.

Глава администрации Буздякского района Радик Хазиев сложил с себя полномочия по собственному желанию, сообщил телеканал БСТ. Он работал на это посту 14 лет, с 2003 года. В августе Радику Хазиеву исполняется 63 года.