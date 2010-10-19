Глава администрации Буздякского района Башкирии покинул свой пост
Сегодня, 11:11ПолитикаРазиф Абдуллин
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Он сложил с себя полномочия по собственному желанию.
Глава администрации Буздякского района Радик Хазиев сложил с себя полномочия по собственному желанию, сообщил телеканал БСТ. Он работал на это посту 14 лет, с 2003 года. В августе Радику Хазиеву исполняется 63 года.
Радику Хазиеву присвоили звание Почётного гражданина Буздякского района. Теперь обязанности главы администрации Буздякского района исполняет 34-летний Азат Арсланов, заместитель главы района по экономическим вопросам, передает Башинформ.
Нового главу администрации района изберут на конкурсной основе 28 июня.
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