Сенаторов от Башкирии включили в санкционный список Новой Зеландии

Сенаторов от Башкирии включили в санкционный список Новой Зеландии
Сенаторов от Башкирии включили в санкционный список Новой Зеландии
Вчера, 16:31ПолитикаФото: Совет Федерации
Ирек Ялалов и Лилия Гумерова попали в санкционный список Новой Зеландии. Всего в новый список вошли 170 членов Совета Федерации РФ.

Сенаторы от Башкирии — Ирек Ялалов и Лилия Гумерова — в очередной раз попали под санкции. Так, МИД Новой Зеландии сегодня, 3 мая, опубликовал обновленный санкционный список, в которой вошли 170 членов Совета Федерации. В отношении политиков вводится запрет на въезд в страну, кроме того, все активы, имеющиеся у них в Новой Зеландии, будут заморожены.

Известно, что под санкции попади и компании «Кронштадт», АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева», Зеленодольского судостроительного завода (АО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького»), Объединенной судостроительной корпорации, ЧВК Вагнера.

Напомним, что в марте в отношении сенаторов от Башкирии ввел санкции Евросоюз, а в апреле — Австралия. К слову, согласно декларации о доходах за 2021 год, недвижимости у экс-мэра Уфы Ирека Ялалова и Лилии Гумеровой в эти странах не имеется.

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