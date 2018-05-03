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Константин Толкачев решил снова стать депутатом Госсобрания Башкирии
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Константин Толкачев решил снова стать депутатом Госсобрания Башкирии

Сегодня, 16:52ПолитикаРазиф АбдуллинФото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"
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