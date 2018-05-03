Константин Толкачев решил снова стать депутатом Госсобрания Башкирии

Секретарь регионального отделения партии «Единая России», председатель Государственного Собрания – Курултая республики Константин Толкачев подал документы для участия в предварительном голосовании от 55 округа, включающего Янаульский и Бураевский районы, по которому он выдвигался в 2013 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Это фактически означает стремление политика стать депутатом башкирского парламента на новый срок.

- Константин Толкачев встретится со своими избирателями, отчитается о проделанной работе, выслушает новые наказы и пожелания, - сообщили в пресс-службе партии. - Спикер республиканского парламента отмечает, что процедура поможет ему получить оценку собственной деятельности.

- Решение участвовать в предварительном голосовании – продуманное и взвешенное, - сказал Константин Толкачев. - Хочу лично принять участие в открытом диалоге с избирателями и коллегами. Считаю, сама процедура праймериз дает возможность получить оценку собственной деятельности. Уверен, по итогам предварительного голосования кандидатами в депутаты Государственного Собрания республики станут самые достойные и опытные люди.