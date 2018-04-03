Какие новые законы и нормы повлияют на жизнь россиян после 1 апреля

«Новые Известия» рассказали о том, какие новшества ожидают россиян после первого апреля.

С 1 апреля в России заработал целый ряд новых норм. Увеличились ставки утилизационного сбора на автомобили и подорожали услуги «Почты России». Изменятся критерии отнесения организаций к крупнейшим налогоплательщикам, появятся «вафельная» дорожная разметка и предупреждающий знак «Участок перекрестка», запретят продавать лотерейные билеты и принимать ставки у несовершеннолетних.

Кроме того, ужесточатся требования к оценочной деятельности. А документы о госрегистрации юрлиц и ИП можно теперь направлять в электронном виде.