Ирек Ялалов: Власти Уфы и Башкирии работают слаженно

Сегодня, 3 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы мэр Уфы Ирек Ялалов обозначил итоги экономической деятельности столицы республики за два месяца 2018 года. По официальным данным, за январь и февраль текущего года в бюджет Уфы поступило больше 4 млрд 819 млн рублей доходов, что оказалось на 37,7% больше такого же периода 2017 года.

При этом доход от налога на доходы физических лицо составил 1 млрд 107 млн рублей, что превысило 26,8%. Прибыль от арендной платы выросла на 36,5%, работа промпредприятий дала доход больше на 43,6%, а от земельного устройства поступило больше прибыли на 78,4%.

- Я хотел бы поблагодарить правительство и минфин республики за своевременные межбюджетные трансферты, - отметил Ирек Ялалов. - Правительство республики и администрация города работают слаженно. Разработана дорожная карта и комплексная работа дает хорошие результаты. Все зависит от качественной подготовки документов и доказательной базы для обоснования вопросов финансирования.