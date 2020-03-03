В Башкирии от налогов освободят промышленные парки

В пресс-службе башкирского парламента сообщили, что инициатива освобождает от уплаты по налогу на имущество организаций на десять лет.

По словам председателя регионального парламента Константина Толкачева, льгота распространяется на имущество, которое находится в пределах индустриального парка и используется для производства. Кроме того, отметил парламентарий, для получения льготы управляющие компании должны соответствовать требования правительства республики.

«Освобождение промышленных парков от налога на имущество – это минус 22 млн рублей в год для республиканского бюджета. Но мы рассчитываем на увеличение количества рабочих мест и рост производства, что принесет дополнительные поступления НДФЛ и налога на прибыль в объеме не менее 200 млн рублей», – подчеркнул Толкачев.