СМИ: три политика вышли из предвыборной гонки в США в пользу Джо Байдена

Речь идет об экс-мэре города Саут-Бенд (штат Индиана) Пите Буттеджажде сенаторе от штата Миннесота Эми Клобушар и бывшем члене палаты представителей конгресса Бето О’Рурке, сообщает газета «Известия».

Первым Байдена поддержал Буттеджадж. Он вышел из предвыборной гонки 1 марта, напомнив, что его основной целью является сплочение страны и победы над нынешним президентом Дональдом Трампом. Буттеджадж добавил, что именно в Байдене он видит политика, способного добиться этой цели.

С ним согласился и О'Рурк. Он завершил предвыборную гонку ещё в январе.