СМИ: три политика вышли из предвыборной гонки в США в пользу Джо Байдена
Вчера, 15:12ПолитикаФото: commons.wikimedia.org
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Американские СМИ 3 марта сообщили о том, что сразу трое претендентов на президентский пост государства покинули предвыборную гонку и выступили на митинге в Далласе, заявив о поддержке бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Речь идет об экс-мэре города Саут-Бенд (штат Индиана) Пите Буттеджажде сенаторе от штата Миннесота Эми Клобушар и бывшем члене палаты представителей конгресса Бето О’Рурке, сообщает газета «Известия».
Первым Байдена поддержал Буттеджадж. Он вышел из предвыборной гонки 1 марта, напомнив, что его основной целью является сплочение страны и победы над нынешним президентом Дональдом Трампом. Буттеджадж добавил, что именно в Байдене он видит политика, способного добиться этой цели.
С ним согласился и О'Рурк. Он завершил предвыборную гонку ещё в январе.
Клобушар вышла из числа кандидатов в президенты 2 марта. Она заявила о том, что только “вылечив страну”, можно добиться чего-то большего.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей