Америка сняла санкции с двух российских компаний

Напомним, на «Независимую нефтегазовую компанию» и ее «дочку» «ННК Приморнефтепродукт» были наложены американские санкции из-за поставок нефти в Северную Корею. В США связали это с тем, что эта страна изготавливает оружие массового поражения. Кроме компаний из России в списке оказались 7 северокорейских организаций и предприятий, а также 4 человека.

Санкции были наложены еще в 2017 году, после чего Alliance Oil Company (материнская компания) прекратила экспортную деятельность. В Министерстве финансов США приняли к сведению заверения Alliance Oil Company и НКК о том, что компании перестали заниматься деятельностью приносящей пользу Северной Корее.