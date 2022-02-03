В Башкирии Минфин предложил досрочно снять мораторий на индексацию зарплат чиновников

В Башкирии Минфин предложил досрочно снять мораторий на индексацию зарплат чиновников
В Башкирии Минфин предложил досрочно снять мораторий на индексацию зарплат чиновников
Сегодня, 16:00ПолитикаИрина ДеревянчукФото: 1MI
Законопроект о досрочном снятии моратория на индексацию зарплат чиновников рассмотрят парламентарии Башкирии, 2 февраля его рекомендовали принять в профильном комитете, сообщает КоммерсантЪ .

Проще говоря министерство финансов Башкирии вынесло на рассмотрение парламентариев Башкирии законопроект, который позволяет проиндексировать зарплаты чиновников не дожидаясь окончания срока моратория, установленного до октября текущего года. Отмечается и то, что члены профильного комитета Курултая по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам законопроект рекомендовали депутатам законопроект принять.

Мораторий на индексацию заработных плат чиновникам в Башкирии введи в конце 2020 года по причине того, что бюджет Башкирии понес весьма существенные расходы на борьбу с пандемией коронавируса. Однако уже в начале 2022 года, за 7 месяцев до окончания действия моратория, его предлагают снять, а значит проиндексировать, то есть увеличить зарплаты чиновникам с учетом индекса потребительских цен.

Напомним, с 1 января 2022 года в России произошла индексация не только пенсий, но и детских пособий, включая и материнский капитал. С 1 января власти решили проиндексировать пенсии сначала на 5,9%, а затем на 8,6% выше фактической инфляции.

Пересчитают их задним числом уже с января, а сами увеличенные выплаты получателям перечислят уже в этом месяце. Теперь средняя пенсия в России теперь составит 18 500 рублей. Для жителей Башкирии после индексации средняя пенсия составит 16678 рублей.

Пособия на детей в текущем месяце для их получателей в Башкирии увеличатся на 8,4%. Также с 1 февраля проиндексируется и материнский капитал с учетом фактической инфляции. 693 144 рубля составит маткап при рождении второго ребенка начиная с 2020 года, если он не потрачен к 1 февраля 2022 года.

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