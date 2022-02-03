В Башкирии Минфин предложил досрочно снять мораторий на индексацию зарплат чиновников

Проще говоря министерство финансов Башкирии вынесло на рассмотрение парламентариев Башкирии законопроект, который позволяет проиндексировать зарплаты чиновников не дожидаясь окончания срока моратория, установленного до октября текущего года. Отмечается и то, что члены профильного комитета Курултая по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам законопроект рекомендовали депутатам законопроект принять.
Мораторий на индексацию заработных плат чиновникам в Башкирии введи в конце 2020 года по причине того, что бюджет Башкирии понес весьма существенные расходы на борьбу с пандемией коронавируса. Однако уже в начале 2022 года, за 7 месяцев до окончания действия моратория, его предлагают снять, а значит проиндексировать, то есть увеличить зарплаты чиновникам с учетом индекса потребительских цен.
Напомним, с 1 января 2022 года в России произошла индексация не только пенсий, но и детских пособий, включая и материнский капитал. С 1 января власти решили проиндексировать пенсии сначала на 5,9%, а затем на 8,6% выше фактической инфляции.
Пересчитают их задним числом уже с января, а сами увеличенные выплаты получателям перечислят уже в этом месяце. Теперь средняя пенсия в России теперь составит 18 500 рублей. Для жителей Башкирии после индексации средняя пенсия составит 16678 рублей.
Пособия на детей в текущем месяце для их получателей в Башкирии увеличатся на 8,4%. Также с 1 февраля проиндексируется и материнский капитал с учетом фактической инфляции. 693 144 рубля составит маткап при рождении второго ребенка начиная с 2020 года, если он не потрачен к 1 февраля 2022 года.