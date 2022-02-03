Пост пресс-секретаря правительства Башкирии займет Мариам Башкирова

В прошлом 2021 году сменился и глава пресс-службы мэрии Уфы. В июле стало известно что на должность пресс-секретаря мэрии был назначен Талгат Зайнуллин, который как и Мариам Башкирова успел построить карьеру в журналистике, причем как и новая коллега из аппарата Правительства, Талгат Зайнуллин успешно вел журналистскую работу и на федеральном уровне.