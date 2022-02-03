Население Башкирии сократилось в 2021 году несмотря на заявления властей о росте

По итогу переписи населения прошедшей в октябре 2021 года, власти предварительно озвучили увеличение численности населения более чем на 100 тысяч человек. Однако, предварительные данные Росстата пока демонстрируют сокращение населения более чем на 10 тысяч.

Росстат обнародовал данные о численности населения России по итогу 2021 года. По данным статистики населения России за минувший год сократилось. Свой существенный вклад в снижение численности жителей России внесла высокая смертность от коронавируса, данные которой Росстат опубликовал ранее. В Башкортостане, на 1 января 2021 года население республики составляло 4013786 человек. Однако, через года, 1 января 2022 года численность населения Башкирии упала до 4001052. Таким образом, число жителей республики уменьшилось на 12734 человек. Данные опубликованные Росстатом являются предварительными и не учитывают перепись населения проведенную в октябре 2021 года. Именно на перепись ссылались власти Башкирии, когда говорили о росте числа жителей республики. Прирост якобы обеспечили вышедшие на пенсию уроженцы Башкирии и вернувшиеся на родину. Ожидаемый численность населения Башкирии должна составить более 4,1 млн человек, что более чем на 100 тысяч человек больше, чем было зафиксировано годом ранее. Однако, рост населения анонсированный властями, охватывает десятилетний период с момента проведения последней переписи населения в 2010 году.

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