Компания RT DE Productions намерена обжаловать в суде решение немецкого регулятора

Компания RT DE Productions намерена обжаловать в суде решение немецкого регулятора
Компания RT DE Productions намерена обжаловать в суде решение немецкого регулятора
Вчера, 23:35ПолитикаФото: pxhere.com
Компания RT DE Productions обратилась в суд с жалобой на решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания RT DE.

По словам руководителя RT DE Productions Динары Токтосуновой, высказывания MABB о том, что RT DE Productions несет обязанность за вещание канала RT DE, являются абсолютно несостоятельными. Об этом сообщает издание RT.

«Мы разъяснили регулятору, как функционирует наша производственная деятельность, и недвусмысленно указали, что мы не являемся ответственным вещателем RT DE», — отметила Токтосунова.

Она также указала, что MABB пытается искаженно выдать продюсерскую компанию RT DE Productions за вещателя телеканала RT DE, размещенном в Москве.

«Мы не понимаем, зачем информированному и независимому регулирующему органу понадобилось действовать в соответствии с мотивами, кажущимися сугубо политическими, и под эгидой ложной версии реальности, отвечающей его интересам. Разрешая своему регулятору поступать таким образом, Германия заявляет другим странам, подчиняющимся европейским конвенциям: для всех действуют одни правила, а для вас — другие», — подчеркнула Токтосунова.

Отмечается, что MABB постановил остановить трансляцию на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee.

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