В Башкирии назначен временно исполняющего обязанности министра строительства

В Башкирии назначен временно исполняющего обязанности министра строительства

Вчера, 15:43ПолитикаКарина МамаеваPhoto: bashinform.ru
В Башкирии назначили временно исполняющего обязанности главы министерства строительства и архитектуры республики. Им стал Егор Родин, который ранее находился на должности заместителя министра Рамзиля Кучарбаева. Об этом сообщил Mkset в правительстве Башкирии.

Обновление: Исполнение обязанностей министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан возложено на заместителя министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан Родина Егора Владимировича. До окончания следственных действий изменений в министерстве пока не планируется.

В ближайшее время о назначении Родина объявят официально. Напомним, накануне по решению Кировского районного суда Уфы был заключен под стражу глава Минстроя Башкирии Рамзиль Кучарбаев. Он проведет в заключении два месяца.

По данным Следственного комитета Башкирии чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. Следственные действия начались в рамках уголовного дела по строительству объекта в 2017 году очистных сооружений.

По версии следствия, в 2017 году Кучарбаев, будучи начальником ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», подписал акт о завершении строительства очистных сооружений, однако объект не был готов к эксплуатации. Общая сумма контракта составила более 95 миллионов рублей.

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