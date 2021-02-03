В Башкирии назначен временно исполняющего обязанности министра строительства

По версии следствия, в 2017 году Кучарбаев, будучи начальником ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», подписал акт о завершении строительства очистных сооружений, однако объект не был готов к эксплуатации. Общая сумма контракта составила более 95 миллионов рублей.