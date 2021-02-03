Ирек Ялалов прокомментировал снос памятника Заки Валиди в Санкт-Петербурге

— То, что у Заки Валиди непререкаемый авторитет в тюркском мире — это однозначно. Надо рассматривать отдельно его научное наследие. Я так понимаю, в свое время бюст был поставлен ему как ученому в Санкт-Петербурге, а не как лидеру национального движения или историческому персонажу. Я склоняюсь к мысли, что как великий тюрколог и ученый он заслуживает упоминания в истории, — отметил он.
Напомним, в 2008 году на территории СПбГУ был установлен бюст Заки Валиди. За последние полтора года не раз поступали обращения по поводу законности его установки, в связи с чем руководство вуза обратилось в прокуратуру для проверки. Ведомство вынесло постановление о сносе памятника. Вчера стало известно о его демонтаже. Отметим также, что Всемирный курултай башкир направил запрос в прокуратуру и университет.