Ирек Ялалов прокомментировал снос памятника Заки Валиди в Санкт-Петербурге

Сегодня, 3 февраля, сенатор от Башкирии в Совете федерации и бывший мэр Уфы Ирек Ялалов ответил на вопрос журналиста радио «Эха Москвы в Уфе» о том, что он думает по поводу сноса памятника Заки Валиди с территории университета в Санкт-Петербурге.

— То, что у Заки Валиди непререкаемый авторитет в тюркском мире — это однозначно. Надо рассматривать отдельно его научное наследие. Я так понимаю, в свое время бюст был поставлен ему как ученому в Санкт-Петербурге, а не как лидеру национального движения или историческому персонажу. Я склоняюсь к мысли, что как великий тюрколог и ученый он заслуживает упоминания в истории, — отметил он. Напомним, в 2008 году на территории СПбГУ был установлен бюст Заки Валиди. За последние полтора года не раз поступали обращения по поводу законности его установки, в связи с чем руководство вуза обратилось в прокуратуру для проверки. Ведомство вынесло постановление о сносе памятника. Вчера стало известно о его демонтаже. Отметим также, что Всемирный курултай башкир направил запрос в прокуратуру и университет.

