Ирек Ялалов прокомментировал снос памятника Заки Валиди в Санкт-Петербурге

— То, что у Заки Валиди непререкаемый авторитет в тюркском мире — это однозначно. Надо рассматривать отдельно его научное наследие. Я так понимаю, в свое время бюст был поставлен ему как ученому в Санкт-Петербурге, а не как лидеру национального движения или историческому персонажу. Я склоняюсь к мысли, что как великий тюрколог и ученый он заслуживает упоминания в истории, — отметил он.