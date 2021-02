Экс-мэр столицы не поддержал идею по установке памятника Иосифу Сталину в Уфе

Бывший мэр Уфы и нынешний сенатор от Башкирии в Совете федерации Ирек Ялалов заявил в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе» о том, что не видит смысла в установке памятника политическому лидеру Иосифу Сталину.

— Наверное, это было бы актуально в месте, где он родился или где он работал. Иосиф Вассарионович прямого отношения к нашей республике не имел. Я к этой инициативой отношусь одновременно с пониманием, а с другой стороны, считаю, что не надо раскачивать лодку, потому что еще свежо в памяти поколение, которое воевало. Я считаю, рановато пока эту тему поднимать, — отметил Ялалов. Напомним, ранее бюро комитета КПРФ в Башкирии организовало сбор денег на создание и установку бюста Иосифа Сталина в Уфе. Предварительно местом для установки был выбран парк Победы или территория около здания рескома на Заки Валиди. Проект оценивался в 600 тысяч рублей. Позже активисты создали петицию, против установки памятника. К мнению жителей прислушалась администрация города. В своем официальном ответе представители администрации города отметили, что биография и деятельность политического деятеля Иосифа Сталина вызывает множество вопросов и не позволяют принимать однозначного решения по установке ему бюста в городе.

