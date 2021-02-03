Экс-мэр столицы не поддержал идею по установке памятника Иосифу Сталину в Уфе

— Наверное, это было бы актуально в месте, где он родился или где он работал. Иосиф Вассарионович прямого отношения к нашей республике не имел. Я к этой инициативой отношусь одновременно с пониманием, а с другой стороны, считаю, что не надо раскачивать лодку, потому что еще свежо в памяти поколение, которое воевало. Я считаю, рановато пока эту тему поднимать, — отметил Ялалов.