Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект о запрете передвижных зверинцев

Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект о запрете передвижных зверинцев

Вчера, 13:20ПолитикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Депутаты Госсобрания Башкирии направили в Госдуму РФ законопроект о запрете передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев на всей территории страны. Документ рассмотрит председатель ГД Вячеслав Володин, а также профильный комитет по экологии и охране окружающей среды.

Депутаты Курултая рассчитывают, что нижняя палата парламента рассмотрит инициативу на весенней сессии и поддержит её. Законопроект создали в связи со случаями антигуманного содержания животных в передвижных зверинцах.

Как правило, животные в передвижных зверинцах всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания, отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Напомним, что законопроект в случае его принятия вступит в силу через полгода после официального опубликования. Рассчитано, что в этот период владельцы зоопарков смогут перевести свою деятельность в стационарный режим или найти другой дом животным.

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