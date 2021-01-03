Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект о запрете передвижных зверинцев

Депутаты Курултая рассчитывают, что нижняя палата парламента рассмотрит инициативу на весенней сессии и поддержит её. Законопроект создали в связи со случаями антигуманного содержания животных в передвижных зверинцах.
Как правило, животные в передвижных зверинцах всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания, отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Напомним, что законопроект в случае его принятия вступит в силу через полгода после официального опубликования. Рассчитано, что в этот период владельцы зоопарков смогут перевести свою деятельность в стационарный режим или найти другой дом животным.