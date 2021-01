Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект о запрете передвижных зверинцев

Депутаты Госсобрания Башкирии направили в Госдуму РФ законопроект о запрете передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев на всей территории страны. Документ рассмотрит председатель ГД Вячеслав Володин, а также профильный комитет по экологии и охране окружающей среды.

Депутаты Курултая рассчитывают, что нижняя палата парламента рассмотрит инициативу на весенней сессии и поддержит её. Законопроект создали в связи со случаями антигуманного содержания животных в передвижных зверинцах. Как правило, животные в передвижных зверинцах всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания, отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев. Напомним, что законопроект в случае его принятия вступит в силу через полгода после официального опубликования. Рассчитано, что в этот период владельцы зоопарков смогут перевести свою деятельность в стационарный режим или найти другой дом животным.

