Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
Руководителям госпредприятий установили зарплатный «потолок»
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Руководителям госпредприятий установили зарплатный «потолок»

3 января 2015, 19:08Политика
Читайте
также
Мусорная реформа в Башкирии: главное
Танцы с бубном вокруг памятника Рудольфу Нурееву в Уфе: кто установит, где и зачем
Три месяца транспортной реформы в Уфе: Обсуждать планы с уфимцами не обязательно