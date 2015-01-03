Руководителям госпредприятий установили зарплатный «потолок»

Размер директорского оклада в государственных предприятиях устанавливается федеральным министерством, которое курирует ФГУП. Впрочем, чтобы не скатиться к «уравниловке», предусмотрены «стимулирующие выплаты», зависящие от экономических показателей «с учетом личного вклада руководителя предприятия в осуществление основных задач и функций».

До лета все контракты с директорами, их замами и главбухами ФГУПов будут приведены в соответствии с новыми правилами.

Однако директора ФГУПов, занесенные в отдельный список, могут получать по решению учредителя и более высокие оклады.

- В указанный перечень включаются предприятия, осуществляющие производство продукции (работ, услуг), имеющие особую значимость, масштабность, уникальность, а также стратегическое значение, - сообщается в документе.