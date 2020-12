Суд начал рассмотрение жалобы башкирского политика Айрата Дильмухаметова

Вчера, 1 декабря, Апелляционный военный суд РФ начал рассмотрение жалобы на приговор Айрата Дильмухаметова. Его интересы представляет адвокат Международной правозащитной организации «Агора» Владимир Крсиков. Об этом сообщают Ideal.Реалии.

В августе Самарский суд вынес приговор Айрату Дильмухаметову. Его признали виновным в в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней и назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. В сентябре Дильмухаметов и его адвокат направили жалобу в Апелляционный военный суд, в которой указали, что приговор незаконный, необоснованный и несправедливый. Осужденный утверждает, что никогда не выступал против конституционного строя России и никогда не призывали Башкирию выйти из состава РФ, а приговор в отношении него сфабрикован. Как рассказал изданию представитель Дильмухаметова Владимир Красиков, суд отклонил ходатайство об участии подзащитного в судебном заседании, а также отказал приобщить к делу практику ЕСПЧ и приговор Кировского районного суда Уфы по делу от 2015 года. Адвокат также предоставил заключение независимых специалистов-лингвистов, однако суд отказал в их оглашении и в допросе. 4 декабря Айрат Дильмухаметов скажет своё последнее слово.

