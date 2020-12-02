Суд начал рассмотрение жалобы башкирского политика Айрата Дильмухаметова

В сентябре Дильмухаметов и его адвокат направили жалобу в Апелляционный военный суд, в которой указали, что приговор незаконный, необоснованный и несправедливый. Осужденный утверждает, что никогда не выступал против конституционного строя России и никогда не призывали Башкирию выйти из состава РФ, а приговор в отношении него сфабрикован.