Сегодня, 2 ноября, на внеочередном заседании Горсовета Уфы депутаты приняли решение возложить временное исполнение обязанностей главы администрации на первого заместителя главы города Радмила Муслимова.

Напомним, в минувшие выходные состоялись похороны бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина. Перед уходом на больничный он сам назначил своим замом Радмила Муслимова. Известно, что ранее Радмил Муслимов заведовал управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы. 22 сентября его назначили вице-мэром. Он будет находиться на посту врио руководителя администрации до представления новой кандидатуры, либо до официального приказа о его назначении.

