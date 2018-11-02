Вице-мэр по строительству Уфы покидает должность

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на собственные источники, чиновник уже подписал соответствующее заявление. Напомним, Хромец занимал пост с декабря 2017 года. По данным источника, чиновнику предложили место в крупной корпорации.

Справка

Артур Хромец в 1995 году окончил Стерлитамакский государственный педагогический институт, в 20014 году - Уфимский юридический институт МВД РФ.