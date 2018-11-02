Вице-мэр по строительству Уфы покидает должность

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Артур Хромец, курирующий вопросы строительства и архитектуры, написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на собственные источники, чиновник уже подписал соответствующее заявление. Напомним, Хромец занимал пост с декабря 2017 года. По данным источника, чиновнику предложили место в крупной корпорации.
Справка
Артур Хромец в 1995 году окончил Стерлитамакский государственный педагогический институт, в 20014 году - Уфимский юридический институт МВД РФ.
Руководил предприятиями строительной отрасли — ООО «УфаСтройКерамика» и ООО «Группа компаний «Башкирский кирпич», до этого работал в системе правоохранительных органов и различных бисзнес-структурах
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