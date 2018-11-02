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Вице-мэр по строительству Уфы покидает должность
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Вице-мэр по строительству Уфы покидает должность

Сегодня, 12:05ПолитикаНадежда Валитова
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